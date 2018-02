O novo hino da TVI é uma adaptação de "Querer voltar", canção dos D'ZRT, banda do falecido namorado de Rita Pereira. Durante as gravações, a actriz começou a chorar.

Rita Pereira começou a chorar durante as gravações do hino da TVI, na passada terça-feira. Segundo o Correio da Manhã, a actriz chorou ao recordar o falecido namorado Angélico Vieira, após ouvir que o novo tema daquela estação televisiva é uma adaptação da canção dos D'ZRT "Querer voltar".



Segundo o Correio da Manhã, a adaptação à canção da banda do antigo namorado levou a actriz de 35 anos recordar os momentos difíceis que passou ao perder um amor. "A Rita começou a chorar compulsivamente e tiveram de parar as gravações. A Ana Sofia [Martins] levou-a para longe dos colegas e foi ela quem a esteve a consolar. A Rita estava mesmo muito emocionada e precisou de estar isolada a recompor-se", descreveu uma fonte da revista Vidas, suplemento do CM.



No local, estava também Guillaume Lalung, namorado da actriz, que manteve a distância. "Ele sabe o quanto tudo isto custa à Rita. E por isso deu-lhe espaço naquele momento", explicou a fonte.



Aliás, conta o CM, os colegas mostraram-se preocupados com Rita Pereira: "A verdade é que este é um tema sensível. O Angélico era uma pessoa muito querida e todos os que trabalharam com ele o recordam com carinho."



Recorde-se que Angélico Vieira morreu num acidente de automóvel na madrugada de 25 de Junho de 2011.