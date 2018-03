Além de sangue real, o príncipe Nikolai da Dinamarca tem um contrato com a agência de modelos Scoop.

Com o título de Conde de Monpezat, o filho mais velho do príncipe Joaquim e de Alexandra, Condessa de Frederiksborg, começou a trabalhar na Scoop - e até já desfilou pela Burberry na Semana da Moda de Londres.





"Posso confirmar que ele está connosco e que fomos nós que conseguimos que ele desfilasse pela Burberry na Semana da Moda de Londres", adiantou um representante da agência à imprensa local.



