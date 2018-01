Madonna e Celeste Rodrigues passaram o ano juntas Foto: Instagram/Madonna

Madonna deixou Portugal para festejar o ano novo em Nova Iorque. Consigo levou a fadista Celeste Rodrigues (a irmã de Amália), vários amigos e a filha Lourdes. E ainda rasgou o outfit da noite. No final, foi uma entrada em grande, garante a "Rainha da Pop".A presença de Celeste Rodrigues na festa de ano novo foi registada numa Instagram Story. As duas conheceram-se há algumas semanas e chegaram a cantar em dueto uma versão de Can't Help Falling in Love imortalizada por Elvis Presley.



A noite de Madonna foi também alvo de críticas devido à fotografia que tirou com a filha Lourdes, em que a jovem aparece com as axilas por depilar. Vários internautas criticaram Lourdes por não fazer a depilação, enquanto outros defendem a atitude "feminista" da jovem de 21 anos.









A artista publicou ainda um vídeo onde diz que este será o melhor ano de sempre, já que o começou a rasgar o vestido enquanto dançava.