Neymar está feliz e apaixonado ao lado de Bruna Marquezine, com quem se reconciliou em 2017. Contudo, sente ciúmes. Em causa estão as cenas escaldantes que a sua namorada protagonizou com o actor português José Fidalgo para a novela "Deus Salve o Rei", da Globo.



"Eu comecei a ver as cenas, mas agora complicou", admitiu o jogador do brasileiro, numa entrevista dada para o canal de YouTube da actriz Fernanda Souza.



No Verão de 2017, os dois jovens separaram-se. Apesar da pausa,

namoram desde Fevereiro de 2013, sendo que houve sempre altos e baixos durante a relação.Apesar da pausa, a actriz e o futebolista anunciaram que voltaram a namorar no início de 2018 Bruna Marquezine (22 anos) e Neymar (25)