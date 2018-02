A actriz israelo-americana explica como "deu à luz enquanto fumava marijuana" e como ameaça qualquer um que ouse criticar as prequelas do Star Wars. Veja a paródia.

12 anos depois, Natalie Portman voltou a fazer rap no Saturday Night Live.



Se em 2006 falava sobre não ser uma "good girl" (rapariga comportada), em 2018 as rimas são ameaças a qualquer um que ouse criticar as prequelas do Star Wars ou o seu "namorado bailarino", Benjamin Millepied, que conheceu Black Swan.



Além disso, a actriz israelo-americana explica como "deu à luz enquanto fumava marijuana". Veja a paródia:



Reveja o primeiro rap de Natalie Portman: