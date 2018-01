Meghan Markle está a estudar a possibilidade de discursar na festa do seu casamento com príncipe Harry, a 19 de Maio, para homenagear o nessa altura já marido e a rainha de Inglaterra, Isabel II. Segundo o The Sunday Times, se a decisão da norte-americana avançar, Meghan irá quebrar o protocolo dos casamentos da família real britânica.O discurso "carinhoso" não será feito na cerimónia no castelo de Windsor, mas sim na recepção que será feita depois num local ainda não tornado público.

A boda de Harry, de 33 anos, e Markle, de 36, vai decorrer na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, a residência de fim de semana da rainha britânica, nos arredores da capital inglesa. O noivado foi anunciado a 28 de Novembro do ano passado.

O casal, que viverá numa casa campestre situada nos terrenos do palácio de Kensington, em Londres, comprometeu-se após mais de um ano de namoro. A família real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.

A norte-americana, protestante, será baptizada pela Igreja Anglicana, antes do casamento.

O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. Tal como aconteceu como William e Kate, o casal receberá um título de nobreza após o casamento, devendo passar a ser os duques de Sussex.