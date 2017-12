Depois de ser internada de urgência, Luciana Abreu deu à luz na Maternidade Alfredo da Costa. Filhas "continuam a lutar pela vida".

"Só parte de mim voltou a casa". É desta forma que Luciana Abreu anunciou pelas redes sociais que saiu da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), onde deu à luz no passado sábado a Amoor e Valentine Viktória, que se encontram no hospital a lutar pela vida.



"Voltei para junto da família, dos amigos e de todos que me querem bem", revelou a actriz e cantora, no início desta tarde, numa mensagem partilhada nas redes sociais. "Só parte de mim voltou a casa, porque lá dentro ficam as minhas filhas e os enormes profissionais a tomar conta delas por mim, de forma a que brevemente eu possa voltar completa, embora deixando lá parte do meu coração", lamenta. As filhas "continuam na luta pela vida".



Recorde-se que Luciana Abreu foi internada de urgência no passado sábado, dia 23, no Hospital de Cascais devido a uma gestação gemelar monocoriônoca - ter gémeos na mesma placenta -. As filhas nasceram prematuramente e, na altura, corriam risco de vida devido a um "síndrome de transfusão feto-fetal"



"É nestas situações e nestes momentos que ficamos a perceber o elevado gabarito dos nossos profissionais, a todos os níveis, fazendo-nos sentir que estão sempre a postos para nos acudir independentemente da gravidade da situação", salienta.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdSdQi3DWgA/" data-instgrm-version="8" ><div > <div > <div ></div></div> <p > <a href="https://www.instagram.com/p/BdSdQi3DWgA/" target="_blank">Queridos ... Ontem saí da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), voltei para junto da família , dos amigos e de todos que me querem bem.. Só parte de mim voltou a casa, porque lá dentro ficam as minhas filhas e os enormes profissionais a tomar conta delas por mim, de forma a que brevemente eu possa voltar completa, embora deixando lá parte do meu coração. Jamais, eu e o Daniel, vamos esquecer o grande apoio que nos deram, desde a Maternidade do Hospital de Cascais até á MAC, fazendo-nos sentir seguros e orgulhosos do Serviço Nacional de Saúde. É, nestas situações e nestes momentos, que ficamos a preceber o elevado gabarito dos nossos Profissionais, a todos os níveis, fazendo-nos sentir que estão sempre a postos para nós acudir independentemente da gravidade da situação, como me aconteceu, mesmo sendo o resultado de situações raras e muito graves e independentemente de todos os cuidados que possamos ter. A todos um Bem Haja, votos de felicidades e sucessos para todos os anos que aí vêm. Obrigada também a todos vós, por todas as msgs de carinho e apoio incondicional. Já sabem onde moram em mim... no meu ??.</a></p> <p >Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/lucianaabreuoficial/" target="_blank"> LA</a> (@lucianaabreuoficial) a <time datetime="2017-12-29T13:48:40+00:00">29 de Dez, 2017 às 5:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>