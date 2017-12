Luciana Abreu foi internada de urgência este sábado no Hospital de Cascais.

Luciana Abreu foi internada de urgência este sábado no Hospital de Cascais devido a uma gestação gemelar monocoriônoca - ter gémeos na mesma placenta -. As filhas também correm risco de vida, devido a um "síndrome de transfusão feto-fetal"



"Neste momento, as gêmeas correm risco de vida, porque estão a sofrer do síndrome da transfusão feto-fetal", declarou a actriz nas redes sociais.



Grávida há seis meses, Luciana Abreu padece de uma situação rara, que acontece 1 caso em 10 mil.