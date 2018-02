A polícia de Orlando, EUA, prendeu um homem suspeito de tentar raptar Lana Del Rey. O homem, identificado como Michael Hunt, 43 anos, estava na posse de uma faca e de bilhetes para o espectáculo da cantora no Centro Amway, espaço junto ao qual foi detido.

As autoridades localizaram Hunt depois de ter recebido uma denúncia acerca de uma "possível ameaça de rapto" da cantora, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Woolridge Grant.

"As ameaças foram alegadamente feitas por Michael Hunt, de 43 anos, de Riverview, Flórida. Os detectives do Departamento de Polícia de Orlando consideraram que a afirmação era uma ameaça credível e tomaram medidas para localizar Hunt", indicou o departamento em comunicado.

Hunt nunca chegou a contactar com Lana Del Rey. Foi levado para a cadeia de Orange County e está indiciado por perseguição agravada com uma ameaça credível e tentativa de rapto com uma arma.