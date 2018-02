♥? Uma publicação partilhada por Kylie (@kyliejenner) a 4 de Fev, 2018 às 12:27 PST

A modelo Kylie Jenner nunca confirmou a gravidez que tnatas vezes foi anunciada pela imprensa ao longo dos últimos meses. Mas a verdade é que estava e a bebé já nasceu.Uma "menina linda e saudável", a criança é fruto da relação da da socialite com o rapper Travis Scott."Estava desejosa de partilhar isto com vocês. Nunca senti este amor e esta felicidade de forma a explodir", partilhou a modelo numa mensagem escrita no Instagram.Jenner, de 20 anos, aproveitou para explicar que optou por manter a gravidez em privado para se "preparar para este papel para o resto da vida da forma mais positiva, sem stresse e de forma saudável". "Eu sabia que o meu bebé iria sentir todo o stresse a todas as emoções, por isso escolhi passar a gravidez desta forma".





Posteriormente, a jovem partilhou um vídeo com mais de 11 minutos, que regista momentos especiais como a primeira ecografia, os pontapés do bebé ainda dentro do útero, o guarda-roupa, mensagens de familiares, o baby shower, a chegada à maternidade, a alegria do pai e inclusivamente o parto.



"Para a nossa filha" é o título escolhido pela modelo, de 20 anos, na partilha do vídeo no YouTube.