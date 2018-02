Chamam-lhe "cabeleireiro móvel" por andar pelo mundo a pintar as cabeleiras de princesas sau ditas, russas ou de estrelas. Começou a varrer o chão de um salão de estética.

No pequeno universo dos tratamentos de beleza, Josh Wood é quase tão célebre como os seus clientes - e não é coisa pouca, pois Elle MacPherson, Kylie Minogue, Cara Delevingne, Daphne Guinness, Stella McCartney, Amal Clooney ou a ex-Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, são alguns deles. Quem quiser ter o cabelo pintado por Wood paga no mínimo 1.000 libras (pouco mais de 1.100 euros), mas a factura pode ser multiplicada por 10, dependendo do local onde a pessoa estiver.



Raras são as semanas em que o colorista não anda de continente em continente a atender milionárias, socialites e estrelas (princesas sauditas e mulheres de oligarcas russos obviamente incluídas). Já aconteceu ele ir da capital britânica para Pequim, em avião privado, só para fazer as raízes de Kylie Minogue antes de um concerto da cantora australiana, que é uma das suas melhores amigas. "Sou uma espécie de cabeleireiro móvel. Voar para o outro lado do mundo para tratar do cabelo de alguém é normal. Trata-se de construir relações. Se as pessoas se habituaram ao meu trabalho e se estão, por exemplo, em Moscovo, que é a pouco mais de três horas de viagem, é melhor que seja eu a tratar delas do que alguém que não conheçam."



Chefs, iPads e sala privada

E são muitas as clientes à distância, sobretudo as russas que nos últimos anos se mudaram para Londres. Aleksandra Melnichenko é uma delas. Quando está a bordo do seu iate, avaliado em 260 milhões de euros, a mulher do oligarca Andrei Melnichenko manda Josh Wood ir ter com ela de helicóptero para lhe cuidar do cabelo. Os seus destinos costumam ser a neve de St. Moritz e Gstaad, antes do Natal, St. Barths, em Janeiro, e sul de França e de Itália, no Verão. Liudmila Ocheretnaia, ex-mulher de Vladimir Putin, também não deixa que mais ninguém lhe faça as madeixas, revelou o Daily Mail.

Tatiana Borodin, casada com o ex-banqueiro Andrei Borodin, dono da mansão mais cara da Grã-Bretanha, e Dasha Zhukova, ex-mulher de Roman Abramovich, são vistas com frequência a entrar no ateliê do colorista, numa rua discreta do exclusivo bairro londrino de Holland Park. Quem passa à porta do edifício preto de três pisos nunca dirá que é um cabeleireiro, nem que funciona a um ritmo alucinante - só a sala para fazer cor tem cerca de 30 lugares. E de facto não é um cabeleireiro comum.



O ambiente é chique sem ser intimidante e o atendimento é ultra-exclusivo. Os clientes - e há muitos homens famosos que vão lá pintar e cortar o cabelo, como Bernie Ecclestone, Mick Jagger, Paul McCartney ou George Clooney - têm tudo o que possam desejar. Existe uma cozinha com chefs que preparam refeições saudáveis, iPads para lerem revistas e funcionários a perguntar se desejam comer uma salada orgânica, beber um chá ou um smoothie. No primeiro piso, há uma sala privada para quem não se importa de pagar mais para ter privacidade.



Cabelos brancos

Josh Wood mantém uma discrição absoluta sobre quem frequenta o seu ateliê. Quem o conhece diz que é muito atencioso, simpático e nada elitista com todos os clientes, sejam celebridades ou não. Na casa dos 50 anos (não revela a idade), o colorista pratica jivamukti yoga todos os dias, anda quase sempre vestido de Valentino e é inseparável do seu cão, Gandy.

Nascido em Barnsley, no Yorkshire, Wood estudava Arte quando começou a varrer o chão de um cabeleireiro para ajudar a mãe, viúva, a pagar as despesas. Foi-se interessando pelo ofício, apaixonou-se pela coloração, ganhou experiência e com 20 anos saiu do Yorkshire para trabalhar com Vidal Sasson, em Londres e Nova Iorque. "Não tinha jeito nenhum para cortar nem pentear, e como não havia tantos coloristas na época, e era aquilo de que eu gostava, achei que era uma oportunidade de carreira", contou numa entrevista. Em 1999, fundou o Real Hair Salon, em Chelsea, com uma cabeleireira, e em 2011 criou o seu próprio ateliê, em Holland Park.



Paradoxalmente, o "cabeleireiro móvel mais caro do mundo" está cheio de cabelos brancos porque, como diz, é o "processo natural do envelhecimento". Confessa: "Nunca pus nada para os cobrir. Não tenho tempo para fazer manutenção".



Um português no ateliê: O tricologista Ricardo Vila Nova está na equipa de Wood

É especialista em tricologia - ciência que estuda o cabelo e o trata através do couro cabeludo. Ricardo Vila Nova, que tem consultório no Harrods, em Londres, vai a Holland Park duas vezes por semana. Ali, cuida de muitas cabeças famosas, como Angelina Jolie ou Renée Zellweger - que fazem Dermaroller, um tratamento que mineraliza o cabelo -, Robbie Williams e a mulher Ayda Field, Rowan Atkinson, o famoso Mr. Bean, e a princesa Eugénia, neta da Rainha Isabel II.



Artigo publicado originalmente na edição 712 da SÁBADO, de 21 de Dezembro de 2017