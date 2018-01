Joana Duarte e o surfista Alex Botelho terminaram o relacionamento, que durava há cinco anos.A actriz e modelo desvendou o facto ao Correio da Manhã. "Raramente falo da minha vida privada, contudo penso que não há problema em dizer que o Alex já não é o meu namorado. Ficámos com uma relação de amizade maravilhosa, que nos acompanhará para sempre. É o meu melhor amigo", disse, sem adiantar o motivo da ruptura.Segundo aquele diário, uma das causas apontadas para o fim do namoro terá sido a distancia. Contudo, a actriz de 31 anos desvaloriza o assunto: "cada pessoa tem uma maneira diferente de fazer as coisas. Acho que para as pessoas se entenderem, há que deixar claro que cada um necessita do seu espaço."