As filhas de Luciana Abreu nasceram no dia 23 de Dezembro, prematuras. O nascimento das meninas estava marcado para Março, mas Luciana Abreu acabou por ser internada de urgência e deu à luz.



As gémeas estão agora em incubadoras "a lutar pela vida", de acordo com o que a mãe escreveu nas redes sociais. As duas irmãs partilham uma placenta, uma complicação que se regista em apenas um em cada 10 mil gestações de gémeos. Luciana Abreu foi transferida do hospital de Cascais para a maternidade Alfredo da Costa, onde se encontram agora as filhas. Os nomes das meninas foram apurados pelo site Flash: chamam-se Lamour e Lavie. Têm semelhanças com o que, em francês, significa "o amor" e "a vida".



As meninas são fruto da relação de Luciana Abreu com Daniel Souza.