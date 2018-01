Anthony Ciccone passou sete anos na rua. O irmão mais velho de Madonna passou meses numa clínica de reabilitação.



O irmão mais velho da cantora Madonna saiu das ruas, depois de sete anos a viver debaixo de uma ponte.



Anthony Ciccone, de 61 anos, aceitou a ajuda da família depois de, em 2010, ter perdido o trabalho de carpinteiro e de ter sido abandonado pela família — a namorada de então deixou-o e levou consigo o único filho do casal, hoje com 24 anos. O homem sofria de problemas com álcool, o que lhe custou o trabalho nas vinhas do pai.



O irmão de Madonna Christopher Ciccone confirmou que no Natal, Anthony voltou para junto da família e está a recuperar do alcoolismo.



O homem terá passado vários meses numa clínica de reabilitação revolucionária, cujos residentes podem beber o álcool que quiserem. A clínica, de nome Dann’s House, no Estado de Michigan, defende que o ambiente seguro e o apoio permanente fazem com que os pacientes acabem por reduzir naturalmente o consumo de álcool.



Anthony viveu durante vários anos numa cidade no estado do Michigan, abrigando-se debaixo de uma ponte. Neste estado norte-americano vários dias registam temperaturas negativas.





O irmão dois anos mais velho do que Madonna chegou a ser detido depois de ter sido descoberto alcoolizado numa igreja a praguejar frente a crianças.No passado, Anthony Ciccone acusou a irmã de não se preocupar com ele. Numa entrevista datada de 2011, disse ser um "falhado" aos olhos de Madonna. "Eu nunca gostei dela e ela nunca gostou de mim. Nunca nos amámos".Ao todo, Madonna tem sete irmãos: Anthony, Martin, Paula, Christopher e Melanie, dos mesmos pais, e Mario e Jennifer, filhos do segundo casamento do pai da artista.