A meia-irmã de Meghan Markle criticou o príncipe Harry por este ter dito que a família real britânica é como a "família que ela [Meghan] nunca teve". Samantha Markle, que é filha do mesmo pai de Meghan, ripostou no Twitter às declarações do príncipe na BBC."Na verdade ela tem uma família grande que sempre esteve com ela e por ela. A nossa casa era muito normal e quando o meu pai e a Doria [mãe de Meghan] se divorciaram, todos nos esforçámos para que ela tivesse duas casas. Ninguém estava afastado de ninguém, ela estava muito ocupada", escreveu Samantha. "A família da Meg (a nossa família) é completa, com uma irmã, um irmão, tias, tios, primos, e a pessoa que une a nossa família, o nosso incrível pai. Ela sempre teve esta família… casar só a torna maior."Samantha e Meghan são filhas de Thomas Markle Sr., de 73 anos. "Ela tem uma família grande. Sempre teve. O nosso pai é incrível e sempre fez tudo por nós", elogiou Samantha. Thomas e Doria Ragland, de 61 anos, separaram-se em 1987, seis anos depois de Meghan Markle ter nascido.Os comentários de Samantha Markle surgem depois de Harry ter referido à rádio BBC que a sua família era a que Meghan nunca tinha tido. Ainda detalhou: "A minha família adorou passar o Natal com ela. Divertimo-nos muito a ficar com o meu irmão e cunhada e a correr atrás dos miúdos. O Natal foi fantástico."Não é a primeira vez que Samantha Markle critica a meia-irmã, desde que se soube do relacionamento entre ela e o príncipe Harry. Aos jornais, lamentou que o pai de ambas ainda não conhecesse o noivo de Meghan Markle.