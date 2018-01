Kendall Jenner brilhou na passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Mesmo assim, vários utilizadores teceram comentários pejorativos a criticar o acne da modelo de 22 anos. Ora, a irmã de Kim Kardashian respondeu à letra."Nunca deixes que isso te impeça de nada!", disse a modelo em resposta a uma fã que a defendeu no Twitter. "Ok, mas o facto de a Kendall Jenner aparecer e mostrar assim o seu acne enquanto parece uma estrela deslumbrante é o que todas as raparigas precisam de entender", escrevera a seguidora de Jenner.Após esta resposta, a modelo recebeu várias mensagens de apoio. "Fiquei tão feliz por poder mostrar à minha filha que ela não está sozinha! Obrigada por fazeres isto e ajudares as meninas a perceber que continuam a ser lindas enquanto lutam contra o acne. És uma inspiração tão grande para tantas pessoas!", lê-se numa das mensagens.Recorde-se que Kendall Jenner no passado domingo levou para os Globos de Ouro um vestido preto cai cai com uma volumosa cauda da peça de Giambattista Valli.