As filhas da actriz Luciana Abreu que nasceram há dois meses prematuras tiveram alta e foram para casa pela primeira vez

Dois meses depois de terem nascido prematuras e terem lutado pela vida nas incubadoras da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, as gémeas da actriz Luciana Abreu tiveram altar e estão com a mãe em casa.



"Apesar da hora, é com grande alegria, que partilho esta feliz notícia. Após uma extensa luta de gladiadoras, as nossas valentes já estão em casa, rodeadas de mimos e cuidados parentais", escreve Luciana Abreu no Instagram.



"Não temos palavras , para agradecer tanto apoio, carinho e compreensão, durante exatamente, estes 2 meses de crença, luta e rotinas, na Maternidade mais digna que conheço", acrescentou.



As bebés Amoor e Valentine Viktória nasceram prematuras depois de Luciana Abreu ter sido internada de urgência no passado dia 23 de Dezembro de 2017.