Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por essas bençãos . A minha Felicidade não cabe dentro de mim", escreveu Ivete na rede social.





"Nosso sonho está só começando", escreveu a cantora de 45 anos ao marido, o nutricionista Daniel Cady.







E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade! Orem por nós! Deus comigo sempre. Amo vcs!", tinha escrito a cantora no sábado.

Ivete Sangalo foi este sábado mãe de gémeas. A cantora brasileira publicou este domingo uma fotografia das recém-nascidas através do Instagram.As recém-nascidas, Helena e Marina, nasceram no Hospital Aliança, em Salvador.Ivete Sangalo tinha já publicado um vídeo no Instagram onde revelava estar na maternidade. "