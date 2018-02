Um impressionante cortejo, formado pelos mais importantes membros de todas as famílias reais do mundo, acompanhou as cerimónias fúnebres de Miguel I, em Bucareste. O último Rei da Roménia morreu no dia 5, com 96 anos, na sua casa, na Suíça, onde viveu exilado durante sete décadas. Mas, mais do que qualquer Rei ou príncipe entre todos os que estiveram no funeral, a figura que mais se destacou foi Nicolau Medforth-Mills, de 32 anos, o único neto varão do monarca. Seguia atrás do caixão, ao lado da mãe e das tias.Este destaque acabou por ser surpreendente. Se até 2015 Nicolau ocupava o terceiro lugar na sucessão ao trono, a seguir à tia, a princesa Margarida, primogénita dos Reis Miguel e Ana, e à mãe, Elena, nesse ano o avô destituiu-o de príncipe e removeu-o da linha de sucessão. Motivo: Nicolau terá tido uma filha ilegítima, nascida em Fevereiro de 2016, resultado de um curto romance com Nicoleta Cirjan, que conheceu numa corrida de bicicletas.O avô não terá gostado de ver o neto envolvido num escândalo e a relação deles não voltou a ser a mesma. Há décadas que Miguel I tentava manter os padrões morais e de dignidade que os romenos dizem não reconhecer nos políticos comuns. Uma imagem que manteve apesar do exílio a que foi obrigado em 1947 - e que durou 50 anos -, quando o país foi ocupado pelas tropas soviéticas e transformado numa república socialista.Deu-se uma mudança no Verão passado, quando o ex-príncipe anunciou o noivado com Alina-Maria Binder, uma bonita e discreta compatriota de 29 anos. O casal conquistou os romenos, que agora vêem neles uma versão de Harry e Meghan Markle, de Inglaterra. Esta onda de popularidade parece estar a pressionar a família de Medforth-Mills a recebê-lo de volta à Casa Real. "Ele e a namorada estão a ganhar os corações de Bucareste", escreveu o jornal britânico The Sunday Times, que recolheu declarações da biógrafa de Miguel I, a historiadora norte-americana Marlene Eilers Koenig. "Há indícios de que esta popularidade não está a cair bem a alguns membros da família real", disse. Uma tese que contraria a de muitos especialistas que dizem que a relevância da família real romena provavelmente desaparecerá agora que Miguel I morreu.Filho da princesa Elena e do seu primeiro marido, o falecido Robin Medforth-Mills, professor de Geografia na Universidade de Durham, Nicolau nasceu a 1 de Abril de 1985, em Meyrin, na Suíça. Os pais mudaram-se para Inglaterra, em 1989, e instalaram-se na vila de Esh Winning, no condado de Durham. Desde miúdo que adora carros, paixão que partilhava com o avô, que o deixava conduzir os clássicos da sua colecção. Com a avó, a Rainha Ana, gostava de pescar e de jogar golfe.Educado em Londres, Nicolau conheceu a Roménia na Páscoa de 1992, aos 13 anos, com os avós, a mãe e o seu segundo marido, Alexander Nixon, na primeira visita permitida pelas autoridades romenas após o exílio. Em 1997 a família real pôde regressar ao país, e em 2000 o Rei recebeu o estatuto de antigo Chefe de Estado, o que lhe permitiu recuperar o património e dispor do palácio Elisabeta, em Bucareste, que se tornou residência da princesa Margarida, herdeira e depositária dos bens da coroa.Como Margarida não tem descendência directa, a sua irmã Elena é a sua sucessora ao trono. E Nicolau - que se mudou para a Roménia em 2012, para participar mais vezes em actos oficiais - está agora a reivindicar os direitos que um dia teve: o título de príncipe, agora herdeiro. Mas não parece ter o apoio da própria mãe.Um mês antes da morte de Miguel I, Nicolau quis ver o avô, que já estava muito doente. Depois de ser impedido, forçou a entrada na residência do Rei, na Suíça e, segundo a Casa Real, que apresentou queixa na polícia, chegou a agredir três funcionários. "Sua Majestade deixou claro que se recusa a ver o neto, o que repetidamente disse ao sr. Medforth-Mills", lia-se no comunicado. No Facebook, Nicolau respondeu: "Estou profundamente triste e não entendo a agressividade da Casa Real, que fez tudo para me impedir de ver o meu avô e para desacreditar a minha imagem. Não vou entrar nesse jogo sujo."A princesa Elena também emitiu um comunicado a esclarecer o que levou o seu pai a excluir Nicolau: "O Rei estava profundamente triste porque ele não fez nada para assumir a paternidade da sua suposta filha, uma criança de quase 2 anos. Isso revela uma inaceitável falta de responsabilidade."Depois dos 40 dias de grande luto e dos três meses de luto, Nicolau Medforth-Mills irá casar--se com Alina-Maria Binder, a quem recentemente ofereceu um anel de diamantes com uma safira, para comemorar dois anos de namoro.Licenciada em Economia e com um mestrado em Relações Internacionais, Alina trabalha na Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves da Roménia e tem também um curso de co-piloto. A noiva do príncipe não é só apaixonada pelos aviões, mas ainda por corridas de carros e esqui. Os romenos estão entusiasmados com o que será para eles o casamento do ano, que se realizará no próximo Verão.