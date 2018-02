Foto: Zara

"Tenho uma surpresa para vocês." Foi com esta frase que Emily Ratajkowski começou a contar aos seus seguidores na rede de partilha de fotografias Instagram a mais recente novidade da sua vida pessoal."Casei-me hoje [sexta-feira]", escreveu nas instastories (imagens que desaparecem ao fim de 24 horas), para surpresa dos seus fãs. A modelo casou-se com o actor e produtor Sebastian Bear-McClard, que recentemente trabalhou com Robert Pattinson.A cerimónia civil e íntima decorreu no New York City Hall e os actores Josh Ostrovsky e Josh Safdie e quatro amigas da modelo foram as testemunhas.Sebastian levava um casaco azul claro e camisola preta, a que juntou uns óculos de sol. Mas foi a roupa de Emily que casou mais impacto: a jovem não optou por um vestido tradicional e não casou vestida de branco. A escolha recaiu por um conjunto de calças e blazer amarelo-mostarda da Zara. No site da marca espanhola, é possível ver que a roupa da noiva custou pouco menos de 110 euros: 69,95 é o valor do caso, enquanto as calças custam 39,95.O casamento apanhou os seguidores da actriz de surpresa, visto que apenas no passado 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, foi confirmada a relação que terá começado em Dezembro do ano passado.