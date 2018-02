Gabriela Sobral, directora de programas da SIC, e Inês Herédia, actriz, casaram no passado dia 10 de Fevereiro, na Conservatória do Registo Civil de Oeiras. Na cerimónia, estiveram presentes alguns amigos e familiares. Segundo o site Dezanove, que divulga notícias LGBTI, este pode ser considerado o primeiro casamento entre duas celebridades do sexo feminino em Portugal.

Inês Herédia, de 28 anos, e Gabriela Sobral, de 52 anos, namoram há cerca de um ano. Inês é a actriz que dá vida a Júlia na telenovela Paixão, da SIC. Gabriela Sobral assumiu a direcção de programas da SIC desde Março de 2010, depois de ter tutelado os conteúdos.

O casal está junto há cerca de um ano. Passaram a lua de mel nas Maldivas.