Diogo Amaral não comentou a vida pessoal durante a apresentação do seu novo projecto, a telenovela Vidas Opostas, da SIC. Hoje, o actor e Jessica Athayde são capa da revista Nova Gente, que indica que os dois mantêm um relacionamento amoroso.

"Hoje não queria nada (falar disso). Estamos aqui no 'kick of' da novela e não sou muito de falar da minha vida. Estou feliz. Estou a falar de uma maneira geral na minha vida. Hoje não é dia para isso, falamos noutro momento sobre isso", afirmou Amaral ao Jornal de Notícias.

Os dois actores foram fotografados no dia 2 de Fevereiro no aeroporto de Lisboa. Terão viajado para Londres juntos. Jessica Athayde também pareceu reagir à notícia através do Instagram, onde partilhou uma imagem em que se lia: "Há sempre três lados de uma história: o seu, o deles e a verdade."

Diogo Amaral preferiu falar sobre Vidas Opostas. "Esta é uma oportunidade de voltar à estaca zero, com essa humildade de saber que vou trabalhar num sítio onde gostam muito de mim e me reconhecem. Não quer dizer que no outro lado [TVI] não reconhecessem, mas é diferente", concretizou.