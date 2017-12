A família de Cristiano Ronaldo juntou-se, na noite de quarta-feira, em Madrid, para uma gala. O evento, chamado CR7, serviu para prestar homenagem ao jogador e ao melhor ano da sua carreira, avançou o CM.

No Instagram, Cristiano Ronaldo publicou fotografias da noite. "Gala CR7 2017", escreveu na legenda. Também as irmãs do futebolista, Katia e Elma Aveiro, partilharam imagens da gala.





Entre os convidados esteve a apresentadora portuguesa Rita Ferro Rodrigues.