Madonna decidiu fazer a sua primeira festa de passagem de ano desde que se mudou para Portugal na sua casa em Nova Iorque, EUA. E vai ter uma convidada de honra: a fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália.A revelação foi feita ao site Rimas e Batidas pelo cantor Dino D'Santiago, que se tornou amigo de Madonna após a mudança da "Rainha da pop" para Portugal.Durante a entrevista, o cantor disse que tem servido como uma espécie de "embaixador da sonoridade que Lisboa transporta" para Madonna, tendo-a levado a diversas casas de fado, tendo inclusivamente apresentado a fadista a Celeste Rodrigues.Dino D'Santiago diz que a artista de Like a Virgin é também fã do trabalho do músico e que tem insistido para que este se expanda a nível internacional. "Desde que ela entrou tem feito uma diferença enorme em tudo, começando pelos pedidos para ir tocar a vários sítios como Itália, Estados Unidos e tudo mais. Coisas que ainda não posso aceitar porque ainda não tenho o projecto na rua", explicou.

"Mesmo no álbum, eu envio-lhe temas e ela tem dado feedback. Sinto que fui um abençoado. Podia ter acontecido com qualquer outro artista de Portugal porque sinto que nós temos muito talento e muita coisa boa para exportar", conta o músico.



Veja abaixo Madonna e Celeste a interpretar uma versão de Can't Help Falling In Love, de Elvis Presley.