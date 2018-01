Carlos Cruz já foi submetido a uma intervenção para retirar parte do fígado. O ex-apresentador de televisão está a lutar contra um cancro no fígado.Segundo a N-TV, que cita fonte hospitalar, a cirurgia correu "de forma satisfatória".O antigo apresentador de televisão foi internado com um nódulo que ocupava mais de metade do fígado e está internado há 15 dias no hospital Curry Cabral, em Lisboa.