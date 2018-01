Rayya Elias, a namorada da escritora Elizabeth Gilbert, morreu na quinta-feira aos 57 anos. Em 2016, Elias fora diagnosticada com cancro no pâncreas e fígado.

"Ela foi o meu amor, o meu coração, a minha melhor amiga, a minha professora, a minha rebelde, o meu anjo, a minha protectora, a minha desafiadora, a minha parceira, a minha musa, a minha feiticeira, a minha surpresa, a minha prenda, o meu cometa, a minha libertadora, a minha estrela rock, a minha pessoa impossível de não cooperar, a minha visitante de outro mundo, o meu portal espiritual, e a minha querida. Amei-te tanto, Rayya. Obrigada por me deixares andar contigo até à margem do rio. Foi a maior honra da minha vida. Dir-te-ia para descansares em paz, mas sei que sempre consideraste que a paz é aborrecida. Que descanses em entusiasmo. Vou amar-te para sempre", escreveu Gilbert no Instagram.





Elias era compositora e escritora. Em 2016, Gilbert e ela assumiram a relação, depois de a escritora de Comer, Orar, Amar se ter separado de José Nunes, uma das personagens da obra.

Em Junho de 2017, as duas realizaram uma cerimónia de compromisso. Antes de se apaixonarem, eram amigas de longa data.