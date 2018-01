O príncipe George e a princesa Charlotte, de quatro e dois anos, são já obrigados a seguir várias regras da coroa britânica. Os filhos dos duques de Cambridge estão, desde que nasceram, sujeitos a normas impostas pelo palácio de Buckingham.

Segundo o jornal espanhol El Confidencial, as crianças são obrigadas a seguir dez regras. Desde não poderem jogar Monopólio até serem proibidos de utilizar alcunhas, saiba quais são as regras que os mais pequenos membros da família real inglesa têm de seguir.

As alcunhas são proibidas

Segundo o jornal, as alcunhas e os diminutivos são proibidos em eventos públicos. Contudo, acredita-se que a família real também não os utilize em ambientes privados.

Acabar de comer ao mesmo tempo que a rainha

Quando a família real se senta para uma refeição, todos os elementos devem seguir a rainha. Caso Isabel II termine a refeição primeiro, todos devem parar de comer.

Respeitar a indumentária

A família real tem um código de indumentária estrito. No caso dos mais pequenos, não podem vestir disfarces de princesas ou de super-heróis. Além disso, o príncipe George terá que utilizar calções até aos oito anos, enquanto Charlotte deverá usar sempre um vestido, um casaco de malha e, dependendo da temperatura, collants.

Falar várias línguas

Devido às viagens que deverão fazer pelo mundo ao longo dos anos, os mais pequenos membros da família real devem saber falar vários idiomas. O príncipe e a princesa já iniciaram aulas de espanhol.

Presentes de Natal são abertos na consoada

Ao contrário da norma inglesa, as crianças da família real abrem os presentes de Natal na noite de 24 de Dezembro, quando deveriam apenas abri-los na manhã de 25. Isto deve-se a uma tradição alemã que a família real adoptou há já vários anos.

As selfies são proibidas

Os membros da família real não estão autorizados a tirar selfies, sozinhos ou acompanhados. Para os mais pequenos não é um problema durante mais uns anos.

Não podem jogar monopólio

Apesar de ser uma regra pouco usual, nenhum membro da família real pode jogar o famoso jogo. O motivo? Gera muitas discussões entre amigos e familiares.

Não podem viajar com os pais

A partir dos oito anos, o príncipe George não vai poder mais viajar com os pais, já que é proibido que os herdeiros ao trono viajem juntamente com os pais – na hipótese de um acidente, a coroa britânica garante que não morrem todos os membros da família.

Tiaras e coroas fora de opção

Até estar casada, a princesa Charlotte não poderá utilizar nenhuma tiara nem coroa – as mulheres da família real só podem usar o acessório após o casamento.

Em Buckingham não podem comer alhos

Segundo o jornal, a rainha Isabel II odeia alhos, proibindo qualquer pessoa de os comer dentro do palácio.