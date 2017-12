Salvador Sobral, o vencedor do Festival da Eurovisão, falou publicamente pela primeira vez desde que foi submetido a um transplante cardíaco.



Numa mensagem dirigida aos fãs publicada no seu Facebook, o artista agradece as mensagens recebidas no dia do seu aniversário.



Numa publicação feita na página oficial do Facebook do intérprete de Amar Pelos Dois, o cantor responde a quem enviou "muitos vídeos, cartas e e-mails" esta quinta-feira, felicitando-o pelo 28.º aniversário.



"Que felicidade! Obrigado por todos os desejos de parabéns e de melhoras!", afirma Salvador Sobral, que "em jeito de agradecimento" partilha uma canção que constitui a sua "última obsessão", Vincent, interpretada por James Blake: "Ouço-a 10 vezes por dia e inspira-me muito. Música de Don Mclean e letra lindíssima inspirada no Van Gogh. A versão é soberba, do James Blake".







Salvador Sobral passou o dia do 28º aniversário no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde o primeiro vencedor português do Festival Eurovisão da Canção recupera da intervenção cirúrgica ao coração que aconteceu a 8 de Dezembro.



Relembre o tema Amar Pelos Dois abaixo.





