Colville conta que Churchill foi infiel à sua esposa em 1930, dez anos antes de ser primeiro-ministro britânico. Ou seja, se esta traição a Clementine tivesse sido tornada pública, a reputação de Churchill poderia ser outra. Na mesma gravação, Colville diz que a amante de Churchill era conhecida por ser uma "amante profissional", cujas "pernas de cavalo de corrida" eram comentadas por todos. A relação durou quatro anos.





Esta descoberta foi feita por Warren Dockter, professor da Universidade de Aberystwyth, que está a estudar a relação entre os primeiro-ministros e os respectivos secretários. "Foi nesta cassete longa e aborrecida que encontrei esta bomba", disse Dockter. Colville disse que Churchill envolveu-se com Castlerosse em França, "na casa da actriz norte-americana Maxine Elliott".

O antigo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, poderá mesmo ter tido aventuras extramaritais. Aquilo que era um mero rumor ganhou consistência após historiadores terem descoberto uma cassete de John Colville, secretário-adjunto do líder britânico, que gravou um resumo do mandato do líder britânico."Churchill fez algo terrível", alertou Colville na gravação. "Teve uma breve aventura com Doris Castlerosse", concretizou aquele que foi secretário-adjunto de três governos britânicos (Churchill, Chamberlain e Attlee). Castlerosse é, nada mais nada menos, a tia-avó da modelo e actriz Cara Delevingne.