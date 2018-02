Actriz de 83 anos foi internada na terça-feira, no CopaStar, hospital de Copacabana, no Brasil.

A actriz brasileira Glória Menezes foi internada de urgência esta terça-feira, no CopaStar, hospital de Copacabana, no Brasil. A actriz, casada com o também actor Tarcísio Meira, foi internado devido a uma infecção respiratória.



De acordo com o jornal Globo, o hospital informou que Menezes melhorou entretanto o seu quadro clínico e, alguns meios de comunicação brasileiro, avançaram que a actriz de 83 anos pode ter alta já esta sexta-feira.



A mesma fonte lembra ainda que Glória Menezes tem uma longa carreira como actriz, contabilizando já a participação em 38 novelas, vários filmes, mini-séries e peças de teatro.