Antes de ser noiva do solteiro mais disputado de Inglaterra, o príncipe Harry, Meghan Markle escrevia posts no seu blogue pessoal e desejava ser aquele o ano em que conseguiria cumprir as resoluções de Ano Novo.

Na lista, que a actriz norte-americana admitia mesmo ser a mesma todos os anos, incluía-se o deixar de dizer asneiras e o deixar de roer as unhas, segundo o The Telegraph.

"Os palavrões acontecem em períodos curtos provocados por excesso de trabalho ou quando me sinto mais animada depois de alguns copos", escreveu a actriz no blogue.

"Em relação a roer as unhas – bem, acontece durante voos com turbulência ou dias stressantes. Não é o comportamento de uma senhora. Mas dizer palavrões também não é. Bolas."

Meghan Markle, que tem casamento marcado com o príncipe Harry para 19 de Maio de 2018, também gostaria de correr uma maratona e voltar a aprender francês.