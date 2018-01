No meio das tempestades causadas pelas acusações de assédio sexual, Harvey Weinstein, de 65 anos, e Kevin Spacey, de 58, escolheram o mesmo centro de reabilitação, The Meadows, para tratar a compulsão sexual. A clínica do Arizona é considerada a melhor dos Estados Unidos para curar viciados em sexo, através de um programa intensivo, de 45 dias, que custa 37 mil euros por mês. Weinstein chegou a Phoenix num avião privado, antes do fim de Outubro. Disfarçado, o produtor de Hollywood foi visto num restaurante local, antes de entrar no centro. Quanto ao protagonista da série House of Cards, terá iniciado o programa há poucos dias.A clínica também trata de problemas de alcoolismo e toxicodependência, distúrbios alimentares e abuso de medicamentos, depressão e traumas emocionais. Em pleno deserto de Sonora, a cerca de uma hora da cidade de Phoenix, a The Meadows fica numa propriedade de 14 hectares, com vista para as montanhas, ar puro e cactos por todo o lado. É um complexo de edifícios baixos, cercados por vedação alta e patrulhados por seguranças. Além de campos de voleibol e basquetebol, e de um espaço de fitness, há uma piscina, na qual os pacientes só estão autorizados a nadar na presença de um enfermeiro.O contacto com o exterior é muito limitado – não há televisões, revistas, jornais, telemóveis ou outros dispositivos electrónicos que permitam acesso à Internet, leitores de CD ou instrumentos musicais. O guarda-roupa também tem restrições: os calções têm de ser abaixo do joelho, as T-shirts sem mangas e os biquínis são proibidos, bem como camisolas com frases sugestivas que insinuem sexo, drogas ou álcool. Fumar é permitido, mas apenas em zonas específicas. Os hóspedes famosos não podem contar com excepções. O espírito de grupo é tão importante que a partilha das refeições e de quarto é condição fundamental, com os homens separados das mulheres.Segundo a The Meadows, o tratamento para viciados em sexo, chamado Gentle Path (caminho gentil), tem um limite de 28 homens, que são acompanhados 24 horas por dia. O programa de recuperação segue o modelo dos 12 passos, semelhante ao dos alcoólicos anónimos, com sessões em grupo e terapia individualizada. Nalguns casos, são também prescritos antidepressivos, estabilizadores de humor e até medicamentos antiandrógenos para suprimir impulsos sexuais. Os pacientes aprendem a lidar com os seus problemas através de terapia espiritual e com cavalos, ioga, meditação, acupunctura e "artes expressivas", que vão desde a pintura à musicoterapia, passando pelo psicodrama."Os homens são acompanhados na sua recuperação de modo que se identifiquem os transtornos e as causas subjacentes ao vício. O objectivo é ganhar coragem para enfrentar problemas difíceis, incluindo o sofrimento e a perda, e curar o trauma emocional para que se torne responsável pelos próprios sentimentos e comportamentos", lê-se no site do centro.A clínica garante confidencialidade, o que pelos vistos tem cumprido, já que as celebridades revelam ter confiança absoluta na The Meadows. Prova disso é a lista de famosos que por lá passaram – e o revelaram. Donatella Versace foi uma das primeiras a recorrer aos seus tratamentos. Depois de ter consumido cocaína à frente de toda a gente, na festa do 18º aniversário da filha, Allegra, em 2004, a estilista italiana admitiu que precisava de ajuda e aceitou a sugestão do amigo Elton John, que lhe indicou a clínica do Arizona.O mesmo vício fez com que Naomi Campbell e Kate Moss – que fez capa no tablóide Daily Mirror a snifar cocaína – também passassem uma temporada no centro. Mais tarde, foram as duas top models britânicas que convenceram John Galliano a submeter-se a uma desintoxicação de álcool e drogas na The Meadows. Em 2001, depois de o The Sun ter divulgado um vídeo em que o estilista aparecia a insultar um casal de judeus, com comentários racistas, num café em Paris, Galliano foi demitido de director criativo da Dior – onde ganhava 4 milhões de euros por ano – e internou-se no Arizona. Ele garante que saiu de lá "outra pessoa".Tiger Woods é mais uma estrela associada à clínica do Sonora. Em 2009, quando surgiu o escândalo que o envolveu com várias amantes, incluindo actrizes porno, levando a mulher, a modelo sueca Elin Nordegren, a divorciar-se, o golfista fez tratamento à sua dependência sexual. Um ano mais tarde, regressou para combater o vício de analgésicos e, em Maio passado, Woods terá voltado, após ter sido apanhado pela polícia sob o efeito de substâncias proibidas.O nadador olímpico Michael Phelps procurou igualmente ajuda para a depressão e o alcoolismo, em 2014, quando foi detido por conduzir embriagado.Na mesma altura, Selena Gomez instalou-se na The Meadows. Os representantes da estrela pop norte-americana garantiram que a reabilitação não estava relacionada com abuso de drogas, mas se devia a um trauma emocional.