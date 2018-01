Luís Filipe Vieira pediu ao juiz desembargador Rui Rangel uma ajuda com a dívida fiscal do filho, avaliada em €1,5 milhões. Segundo o Correio da Manhã, em troca ofereceu-lhe a presidência da Fundação Benfica e um cargo de responsabilidade na universidade a criar pelo clube encarnado no Seixal, onde já existe o centro de estágios do Benfica.

Segundo escutas telefónicas citadas pelo Correio da Manhã, Vieira pediu a Rangel que intercedesse junto de magistrados pelo filho Tiago. A decisão relacionada com a dívida fiscal estava pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

Esta investigação, que partiu de uma certidão da Rota do Atlântico, dura há vários meses. Ontem, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a detenção de cinco pessoas e a constituição de outros seis arguidos.

"Foram também realizadas buscas em vários locais, na zona da Grande Lisboa e no Algarve, incluindo no Tribunal da Relação de Lisboa, em empresas, em escritórios de advogados e também em domicílios. Estão em causa suspeitas de crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal. Nesta investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária", concluiu a PGR.