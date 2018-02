Capa n.º 720

Poucas semanas após o assalto aos Paióis Militares de Tancos, a Polícia Judiciária (PJ) e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) puseram em marcha uma operação encoberta para tentar recuperar o armamento roubado. Para isso, ao que a SÁBADO apurou, terão recorrido a um polícia estrangeiro que se fez passar por membro de uma das várias facções do IRA (Exército Republicano Irlandês) interessado em comprar parte do arsenal furtado. No entanto, o contacto com um suspeito de ter alguma ligação aos responsáveis pelo assalto ocorrido entre 25 e 28 de Junho de 2017 foi infrutífero – e a operação acabou por fracassar.Para chegarem a este contacto, os inspectores da Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da PJ terão recorrido àquele que é considerado uma peça central no roubo: um informador da própria Judiciária, residente no Algarve e conhecido nos meios criminais pela capacidade em abrir todo o tipo de fechaduras.