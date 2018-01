Um suspeito de violência doméstica, de Vinhais, em Bragança, foi obrigado pelo tribunal a pagar 500 euros a uma instituição de solidariedade social, depois de ter sido apanhado com várias armas em situação ilegal, divulgou hoje a GNR.O indivíduo foi detido hoje, na localidade de Rebordelo, distrito de Bragança, por posse de armas proibidas, segundo informação do Comando Distrital de Bragança da GNR.A detenção foi feita por militares do posto local de Rebordelo, no âmbito de um situação de violência doméstica, que levou à detecção e apreensão de várias armas e munições.Entre o material apreendido encontram-se, segundo a GNR, "duas espingardas de caça, uma espingarda de ar comprimido, dois revólveres e doze cartuchos".A Guarda revelou ainda que o detido foi presente no Tribunal de Bragança, onde lhe "foi aplicada a medida de coação de pagamento de 500 euros a uma instituição de solidariedade".