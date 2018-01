O canal TVI foi notificado de uma providência cautelar que visa a retirada das reportagens da série O Segredo dos Deuses do site e do YouTube. A série aborda uma rede internacional de adopções ilegais com origem num lar gerido pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), localizado primeiro em Camarate e depois na avenida Gago Coutinho, em Lisboa.

Fonte oficial do canal detalha que a providência foi interposta por Luís Carlos Andrade, um dos três irmãos cujo caso foi revelado na primeira reportagem. Luís, Vera e Fábio foram adoptados pela filha do bispo Edir Macedo, fundador da IURD. No entanto, a mãe biológica era impedida de ver os filhos no lar da IURD e nunca foi ouvida em tribunal. Foi através da reportagem da TVI que esta mãe soube que um dos filhos, Fábio, morreu de overdose.