Pedro Dias pode enfrentar uma pena de 25 anos de prisão por cada um dos três crimes de homicídio qualificado em Aguiar da Beira de que é acusado, e não só. Num julgamento paralelo, Dias é acusado de um crime de furto qualificado de aves exóticas.

Hoje, testemunhou no Tribunal de Tondela, acusado de ter roubado várias aves anilhadas em Parada de Gonta, Tondela. Além dos animais, roubou ainda dez ovos. O valor total do furto, ocorrido em Junho de 2014, perfaz €5500.

Segundo o Correio da Manhã, Dias tinha feito um negócio com a vítima do furto cerca de um ano antes. Pediu-lhe para conhecer a propriedade, conhecimento de que terá tirado proveito durante o crime. As aves seriam encontradas em Outubro de 2014, numa propriedade de Dias.

Contudo, o arguido continua a negar ter cometido o furto, porque se encontrava na casa dos pais em Arouca a planear uma viagem. Alegou ter comprado os animais a outros vendedores, depois do roubo.