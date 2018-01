Por volta das 4 da madrugada, o jovem saiu do estabelecimento acompanhado por Rúben P. Na rua, os dois foram confrontados. E ao perceberem que estavam em inferioridade numérica, ter-se-ão encostado a uma parede e sacado das navalhas que traziam consigo para se protegerem. Apesar disso, o grupo não se intimidou. Vários jovens começaram a desferir socos e pontapés, apesar dos cortes com que foram atingidos.



No meio da confusão, Rúben P. tentou escapar e correu em direcção à porta do McDonald’s, onde acabou por ser derrubado e atingido por socos e pontapés até que um popular conseguiu parar as agressões.



Fuga e morte

Por sua vez, Miguel Alves conseguiu escapar. As imagens das câmaras de videovigilância da zona, recolhidas pela PJ, mostram-no, com uma T-shirt escura de riscas brancas, a ser perseguido de perto por João P. – que vestia um pólo branco – e por Pedro R. pela avenida D. Carlos I em direcção à 24 de Julho. Passam pelo grupo que conversava no banco de rua até que, junto ao Stand Baviera, João P. alcançou o fugitivo e, de acordo com as autoridades, o esfaqueou pelas costas. Depois de parar por breves instantes, Miguel Alves voltou a correr pela Rua do Instituto Industrial. Aí, as imagens mostram-no de pé, parado, a ser pontapeado por João P. com um golpe que o derrubou.



Nessa mesma noite, João P. foi uma das muitas testemunhas inquiridas. Na altura, negou qualquer atitude agressiva e disse ter sido esfaqueado depois de intervir para ajudar um amigo. No entanto, perante os restantes testemunhos, corroborados pelas imagens de videovigilância, a PJ deteve-o a 30 de Outubro.



Interrogado novamente, acrescentou às anteriores declarações que, na verdade, tinha lutado com a vítima e que o pontapeou no rosto, deixando-o caído na rua. Ouvido por um juiz, foi colocado em prisão preventiva indiciado por um crime de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 708, de 23 de Novembro de 2017.

