GNR identifica jovem que apontou laser a uma aeronave

O oficial acrescentou que quando os militares da GNR chegaram ao local indicado pelo piloto, estavam três jovens, tendo um deles "assumido" a autoria do acto, cometido na quarta-feira.



O jovem foi identificado por atentado à segurança de transporte aéreo, crime punido com pena até 10 anos de prisão, e a GNR remeteu os autos para o Ministério Público de Ponte de Sor, entidade que vai agora coordenar a investigação.



A aviação civil reportou, entre 2013 e Outubro do ano passado, mais de 1.150 ocorrências de raios lasers apontados a aviões em pleno voo, perto dos aeroportos nacionais, de acordo com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).



Segundo os dados enviados pela ANAC à agência Lusa, em 2013 registaram-se 184 destes casos, aumentando para 289 e 290 ocorrências verificadas em 2014 e 2015. Em 2016 houve um decréscimo para 176 incidentes, número que voltou a crescer em 2017: até 26 de Outubro do ano passado a ANAC já tinha recebido 215 destes reportes.



A Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) já alertou, por várias vezes, que apontar lasers a aviões nas proximidades dos aeroportos coloca em risco a segurança de ocupantes e populações, exigindo legislação "específica, clara e pesada".



"O piloto fica momentaneamente cego, como se levasse com um feixe de luz extremamente potente nos olhos e deixa de ver. Numa altura em que tem de pilotar, em que pode falhar o motor, numa altura em que já está a voar à mão, e cerca de um minuto, ou mesmo trinta segundos depois, está a tocar no chão. É óbvio que isto afecta a segurança. É a mesma coisa que haver alguém no 'cockpit' e que, por brincadeira [de mau gosto], na parte final da aterragem, tape os olhos ao piloto", explicou, em Novembro do ano passado, o presidente da APPLA, Miguel Silveira, em declarações à Lusa.



Um dos incidentes mais graves ocorreu a 5 de Setembro de 2015, quando a tripulação de um Boeing 737-800, da companhia irlandesa Ryanair, proveniente de Lille, em França, foi "iluminada" por um feixe de laser, o que levou o copiloto, que estava ao comando da aeronave, a abortar a aterragem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.



Cerca das 09:00 desse dia, o avião encontrava-se já na fase final da aterragem, no momento em que o copiloto foi "distraído" por uma luz verde de um laser, apontada à aeronave.



Quando o avião se preparava para aterrar, o laser voltou a ser direccionado para a mesma zona do avião, só que desta vez atingiu e "iluminou" o cockpit, obrigando o copiloto a colocar a mão esquerda a proteger os olhos.



O piloto comandante, que monitorizava o desempenho do copiloto, foi atingido pela luz do laser, tendo sofrido "cegueira instantânea", que é uma perda de visão temporária. Devido às circunstâncias, a tripulação teve de abortar a aterragem.

