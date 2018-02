"Falta de ética é não aceitar a liberdade de voto", responde a deputada social-democrata e antiga ministra a Negrão.

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça e deputada social-democrata, voltou a criticar a nova liderança do PSD. Se no Congresso lamentou a escolha de Elina Fraga para a Comissão Política do PSD, agora considera que, após a nomeação de Fernando Negrão como líder parlamentar, "a liderança da bancada do PSD não está legitimada nem do ponto de vista político nem do ponto de vista jurídico".

Ao Observador, Teixeira da Cruz indica que "um voto branco ou nulo nunca é um voto a favor, quer do ponto de vista jurídico quer político". Negrão foi eleito líder da bancada parlamentar com 35 votos de 89 deputados: o número de votos nulos e brancos superou o de votos válidos.

"Levantam-se dois problemas. Um de legitimidade política: alguém que tem 35 votos em 89 deputados de uma bancada parlamentar, fragiliza essa própria bancada frente ao que é a sua oposição", criticou. "Do ponto de vista jurídico, na minha opinião, o regulamento do grupo parlamentar fala em maioria. Ora, havendo apenas uma lista, maioria é 50% mais um. Mas isso não se verificou."

Para Teixeira da Cruz, "falta de ética é não aceitar a liberdade de voto". Depois da sua nomeação, Fernando Negrão considerou que existe um "problema ético" com pelo menos dois deputados do PSD, que "estão nas listas e não votaram a favor, no plano ético, é condenável essa atitude".

"Há outro problema que o dr. Rui Rio tem de resolver: o seu candidato teve 35 votos em 89 deputados e com isso sente-se legitimado", atira. Isso levou a ministra a acrescentar que "a ética pratica-se não se apregoa. Ou pode-se apregoar, desde que se pratique".

A deputada social-democrata levantou ainda a hipótese de sair do grupo parlamentar. "Se fomos eleitos com um programa e ganhámos as eleições, é evidente que tenho a obrigação de me manter com o que me prende aos eleitores. Se o programa for desvirtuado, há ponderações a fazer."