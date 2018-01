Militantes sociais-democratas escolhem hoje o seu novo presidente.

Hoje, 70.385 militantes do PSD vão escolher o seu novo líder, entre Rui Rio ou Santana Lopes. Sucedem a Passos Coelho, candidato único nas últimas directas (2012, 2014 e 2016). Em todas, cerca de 20 mil militantes exerceram o direito de voto. Em 2010, cerca de 51.748 votantes escolheram entre quatro candidatos.



Segundo a agência Lusa, o PSD muda de líder a cada dois anos e meio – como recordou esta semana Miguel Relvas, ao contar em entrevista ao Expresso que o "PSD vai ter líder para dois anos". Da presidência do PSD, saíram sete primeiros-ministros e dois Presidentes da República. Os presidentes sociais-democratas têm 40% de hipóteses de ser primeiros-ministros, indica a Lusa.



Campanha só aqueceu com os debates

À SÁBADO, Marques Mendes afirmou que "teria sido importante fazer uma campanha que chamasse mais as atenções do País", visto que "o líder do PSD é, por definição, candidato a primeiro-ministro". Mas tal não ocorreu. Um notável do PSD, que manteve o anonimato, também nos disse que "nem um [Santana] nem outro [Rio] vão fazer as pessoas sair de casa". "Isso nota-se nas sessões de esclarecimento. Ouvimo-los falar e parece que nenhum é alternativa ao Costa, é tudo muito táctico".



Mas as declarações foram proferidas antes dos três debates dos candidatos, mais entusiasmantes. Os dois candidatos levaram recortes de jornais para recordar palavras e acções passadas um do outro. O primeiro foi Santana, no primeiro debate.



Depois, a continuidade ou não de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) também suscitou reacções.

Santana afirmou querer Vidal mais seis anos à frente da Procuradoria, mas Rio considerou-o, tal como Marcelo, um não-assunto.



Acerca de uma eventual vitória legislativa do PS nas eleições, Santana garantiu que não concorda com um Bloco Central e que mais um governo minoritário de Costa "não tem pés e cabeça". Por isso quer um acordo escrito que clarifique que PSD e PS se comprometem a deixar governar o vencedor das eleições. Já Rio prefere tudo fazer para afastar a esquerda do Governo, e admite ajudar o PS em vez de fazer com que este peça ajuda ao PCP, ao BE ou ao PEV.



Rio e Santana admitem rever a Constituição, porque acreditam que devia ser menos marcada ideologicamente. Santana quer a Constituição mais "isenta". Rio, "mais curta".



Um dos dois será o novo líder do PSD. Caso Rio vença, será uma estreia. Se Santana Lopes ganhar, será o segundo líder do PSD a repetir o cargo em tempos intercalados. Só a Francisco Sá Carneiro, fundador do partido, aconteceu o mesmo.