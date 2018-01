A carregar o vídeo ...

No que depender de si, a actual procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, deve ser reconduzida?

O Ministério Público (MP) merece o reconhecimento básico de que tem feito um trabalho muito grande no cumprimento da sua missão. E estamos num tempo em que o MP entendeu, em relação a pessoas com muito poder - e de diferentes cores político-partidárias - ir até ao final no cumprimento da sua missão. E quem é o primeiro responsável do Ministério Público? A procuradora-geral Joana Marques Vidal. Não houve tempos iguais a estes em Portugal, com esta capacidade de investigação, de resultados, de coragem. E para determinados resultados é preciso coragem. Outra coisa diferente, e que não é responsabilidade só do MP, é da sociedade no seu conjunto, é a questão do segredo de justiça. Mas isso em nada diminui o trabalho que o MP tem feito, e que merece uma avaliação muito positiva.



E, portanto, a procuradora merece continuar?

Sim, no que depender de mim, procurarei contribuir com tudo para que este trabalho tenha continuidade. Mas a vontade da própria é importante, naturalmente. Espero que seja no sentido de continuar.





Sobre a polémica do momento, Santana Lopes diverge do Governo e do seu adversário, Rui Rio, nas directas de sábado, 13, no PSD: se depender de si, Joana Marques Vidal ficará como procuradora-geral da República mais seis anos. Basta que a própria queira.