O candidato do PSD explicou ainda que se candidata para obter a "legitimidade" que não teve em 2004.

Pedro Santana Lopes, um dos candidatos à liderança do PSD, afirmou que o partido "neste momento não pode apostar num perfil de liderança distante, hermético, fechado". O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia aludia ao seu adversário na corrida eleitoral Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto.



Em entrevista ao Jornal de Notícias publicada este domingo, o político admite que não gostou de ouvir Rio dizer que realizar debates em todas as distritais - como Santana propusera - era uma tenda de circo. "Lá está: acho que ele é muito exagerado, é muito radical nas guerras", reforçou.



Apesar das críticas, Santana deixa ainda alguns elogios ao adversário: "Foi um bom presidente da câmara do Porto, no geral, apesar dos seus exageros face ao sector da cultura, do desporto e a outros". Apesar destas qualidades (e considerando os defeitos), Pedro Santana Lopes diz que "o PPD/PSD neste momento não pode apostar num perfil de liderança distante, hermético, fechado", lembrando que Rio não falou sobre os incêndios de Junho e de Outubro e não visitou as zonas afectadas. "E o que acho extraordinário é que ninguém estranhe isto. Nem sequer deslocações lá. Só se foi incógnito", teorizou Santana.



O ex-primeiro-ministro acha que o futuro líder do PSD tem de ser alguém "com capacidade de adaptação e de disputa" de tempo de antena e protagonismo. "Só Marcelo Rebelo de Sousa toma conta do tempo de comunicação todo, sobra pouco. Mais António Costa. Se o PPD/PSD tem um líder mais fechado em gabinete e não gosta destas situações aí, de facto, como o dr. Rui Rio diz, o partido corre o risco de desaparecer", assegura Santana.



No final, o ex-primeiro-ministro afirmou que, caso vença as eleições de Janeiro, espera poder contar com o seu adversário "para o futuro". "Os partidos não podem funcionar assim: um é Governo e o outro na oposição. Vamos ver em que funções. Essas coisas têm de ser vistas com calma e com tempo", disse.



Santana candidata-se em busca de "legitimidade"



Ainda durante a entrevista, o candidato social-democrata diz que se candidata à liderança do PSD "para ir buscar, primeiro ao partido e depois ao país, a legitimidade directa" para fazer no país aquilo com que "sonha há muito tempo": governar.



Na entrevista, Santana lembra que em 2004, quando foi primeiro-ministro, não foi por ter vencido eleições, mas sim por para substituir Durão Barroso, lembrando que esse "sonho" não durou muito tempo e admitindo que a sucessão não foi nem boa "para o partido" nem para si próprio.