Concerto de Violino de Chopin

As entrevistas aos candidatos à liderança do PSD multiplicam-se e, esta terça-feira, Pedro Santana Lopes admitiu que andou "no combate e na luta" e está pronto para assumir o partido e vencer o actual primeiro-ministro, António Costa, nas legislativas de 2019.O antigo primeiro-ministro iniciou a entrevista à SIC a reagir ao vídeo que circulou nos últimos dias entre os apoiantes de Rui Rio (o seu adversário nas eleições directas), em que o ex-edil do Porto aparece a dizer que "nem que o vento mudasse 10 vezes" Santana teria hipóteses de ganhar eleições legislativas. "As alterações climáticas fazem com que isso dos ventos esteja diferente, agora nem é preciso o vento mudar uma vez, já tenho condições de ganhar a António Costa", afirmou um Santana Lopes confiante.O social-democrata garantiu que está mais forte e o Governo mais fragilizado: "O Governo perdeu o estado de graça; o PCP está com um pé dentro e outro fora; o BE quer ir para o Governo com o PS, e eu vejo na rua uma onda laranja de apoio muito grande"."Quando Pedro Passos Coelho decidiu não se recandidatar eu disse que o vento mudou outra vez, e eu tenho de ir", acrescentou ainda o candidato pronto a "surfar" a onda de apoios de que fala.Santana apresentou alguma das medidas que propõe no seu programa, afirmando que se candidata porque os portugueses precisam dele, não ignorando ainda assim o já foi alcançado pelos anteriores Governos, incluindo o actual. O social-democrata aplaudiu o défice de 1,2%, mas garantiu ter ideias ainda mais benéficas.O antigo presidente das Câmaras da Figueira da Foz e de Lisboa garantiu que não pretende permitir o contínuo ataque ao ensino privado e assuniu que pretende acabar com a ideia de que o Serviço Nacional de Saúde só pode ser serviço público.Na referida entrevista, o ex-primeiro-ministro disse ainda que aprendeu com as "trapalhadas" do passado. "Pouco inteligente é quem não tira lições da vida", atirou o candidato à liderança laranja.Questionado se, depois da gafe sobre os "", já sabia entoar alguma peça do compositor polaco no piano, Santana não se fortou a responder. "Eu é mais música romântica, sempre", respondeu, referindo-se aos compositores do período romântico como Strauss, Schubert ou Rachmaninoff - mas confessou já não ter tempo para praticar: "Agora andei no combate e na luta".