ualquer folgazita [financeira] que possa dar aos portugueses (...) para colher a sua simpatia".





Não parece avisado que os partidos passem a ter um regime mais favorável [de IVA]", disse ainda.



Rio criticou igualmente a "opacidade" da tramitação do diploma na Assembleia da República, mas enfatizou que foi "sempre um grande defensor do reforço do financiamento público" das forças políticas, desde que estas "digam abertamente" com que intuito as pretendem receber. Ao dizer isto, concluiu, "sou impopular".

Se o debate desta quinta-feira, na RTP, entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio serviu para alguma coisa, terá sido para que os militantes do PSD percebam que serão mesmo necessários novos frente-a-frente (já agendados) até às directas de dia 13. Os dois candidatos à presidência dos sociais-democratas perderam mais de metade do tempo a debater 2004 e 2005 - quando Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República, convocou novas eleições e entregou o poder a José Sócrates - e pouco se ouviu sobre o futuro do partido e do país.Tudo começou quando Rui Rio foi desafiado pelo moderador, o jornalista Vítor Gonçalves, a expor aquilo que o diferencia de Pedro Santana Lopes e o ex-presidente da Câmara do Porto voltou a invocar as célebres "trapalhadas" de 2004, quando o adversário era primeiro-ministro. A resposta veio com estrondo: Santana recordou Rio de que era seu primeiro vice-presidente no PSD e surfou a onda da deslealdade do "grupo maravilha" do do economista (que inclui figuras como Manuela Ferreira Leite, José Pacheco Pereira ou Nuno Morais Sarmento).Rio evitou dar razão a Jorge Sampaio por ter feito cair o Governo de Santana, mas lá atirou que "as trapalhadas existiram" e "naturalmente havia razões" para que o executivo não tivesse continuado em funções. O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) recuperou uma entrevista do antigo autarca do Porto à Visão, em que Rio elogiava Santana, e lamentou: "Foste meu primeiro vice-presidente e nunca me disseste isso." Pelo meio, lá veio o ajuste de contas com Sampaio, "um grande adversário do PPD/PSD", na perspectiva do antigo primeiro-ministro.Santana encostava Rio às cordas, e este refugiava-se na tese de que só não se demitiu da direcção do partido por "lealdade". Se batesse com a porta, afirmou, "seria pior". No entanto, desferiu um novo golpe: para o economista, Santana teve uma experiência governativa "que correu manifestamente mal", motivo pelo qual, observou, se o candidato do PSD nas legislativas de 2019 for o ex-líder "todas essas fragilidades voltarão ao de cima" - sublinhado que voltou a fazer no seu minuto final.Estava definido o rumo e o tom do debate. Santana a puxar os galões da lealdade ao PSD e a assumir o legado de Pedro Passos Coelho; Rio à defesa e a recusar ter andado a conspirar contra o seu próprio partido nos últimos anos. O ex-presidente da Câmara de Lisboa considerou mesmo que Rio e António Costa são "Dupond e Dupont", insinuando que o oponente tem sido equívoco acerca de futuros entendimentos de bloco central e lançou uma nova provocação: "Porque é que não dizes de António Costa o que dizes de mim?"Notava-se algum desconforto de Rio, que ainda ouviu Santana acusá-lo de se rodear de um "grupo maravilha", que ao longo dos últimos anos tem feito oposição ao partido - mesmo quando este foi chamado a governar durante a intervenção da troika -, revelando uma "sanha anti-PSD", que até valeu a exclusão de Pedro Passos Coelho das listas ao Parlamento em 2009. E deu os exemplos de Manuela Ferreira Leite, Nuno Morais Sarmento, José Pacheco Pereira e António Preto.No entanto, Rio - que garantiu que não deve "nada, nada, nada" a Costa - também ia documentado e puxou de notícias de jornais em que Santana sugeria a criação de um novo partido - o que o faria deixar o PSD. E contra-atacou: "É melhor ir à Associação 25 de Abril do que arrasar Passos Coelho dizendo que queres criar o Partido Social Liberal". Santana escudou-se na ideia de que não se tratava de um novo partido, mas de um movimento, como o "Portugal não pode esperar", encabeçado por Pedro Rodrigues, que esta quinta-feira lançou o seu livro com propostas para o país.Quanto ao futuro, e não houve tempo para muito, Santana e Rio não se desviaram daquilo que têm escrito nas suas moções. Ambos tencionam que o PSD avance sozinho para as legislativas de 2019 (e que o parceiro natural numa coligação pós-eleitoral será o CDS), mas ficou uma nuance: Santana sinaliza que, consigo, não haverá entendimentos com o PS; Rio admite, em circunstâncias muito excepcionais, de emergência, um acordo que inclua também os socialistas.De resto, muitos lugares-comuns e ideias genéricas: desburocratização, redução (ou redistribuição da carga fiscal), incentivando o investimento e a poupança e Rio mais assertivo na recta final ao realçar que quer fazer diferente da actual maioria, que aproveita "qNota ainda para o tema que tem dominado a actualidade política: as alterações à socapa, com voto favorável do PSD, à Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais, vetadas por Marcelo Rebelo de Sousa. Santana notou que não tem o assunto no topo das prioridades e lamentou a falta de transparência de todo o processo. "