O candidato voltou a colar Rui Rio ao Partido Socialista e a António Costa e traçou inclusivamente um paralelo entre Rio e José Sócrates.



O candidato à liderança do PSD Santana Lopes assumiu que "o melhor para o país é a clareza", explicando que é por esse motivo que exclui qualquer hipótese de criar um Bloco Central.



Em declarações ao jornal Expresso, o social-democrata reforçou novamente que não faz "tensões de fazer acordos com o PS", depois de ter acusado, repetidamente, Rui Rio de o tentar fazer. Santana garante que está desejoso de mostrara as suas diferenças com actual primeiro-ministro socialista, António Costa: "Estou desejando travar um debate com António Costa", garante.



Durante a entrevista, Santana continuou - como tem vindo a fazer - a tentar associar Rui Rio ao PS, afastando-o do PSD: "Rui Rio tem essa mania de citar expressões do PS. Na apresentação de candidatura era "palavra dada, palavra honrada", agora é "Jamais". Cada um tem os seus autores de inspiração", afirmou jocoso, Santana.



A entrevista é publicada dois dais depois do debate que colocou pela primeira vez frente-a-frente os dois candidatos à liderança social-democrata. "O que me faz confusão é o país passar a vida a encantar-se com pessoas que desconhece e com mitos que se constroem", declarou o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia sobre Rui Rio. "De tempos a tempos as pessoas encantam-se. Nem preciso de falar do encantamento de 2005. O encantamento colectivo, o menino de oiro, lembram-se? Depois foi o que foi", lançou Santana, numa referência a José Sócrates.





Numa entrevista carregada de alfinetadas a Rio, Santana lembrou ainda que o ex-autarca da cidade do Porto não visitou as regiões afectadas pelos incêndios em 2017: "só se foi de noite", exclamou, dizendo ainda que Rio tem uma visão "limitada" e "paroquial".



Santana considerou ainda o encontro entre Rui Rio e Cavaco Silva como "muito relevante" e recusou a ideia de que Marcelo Rebelo de Sousa ou Pedro Passos Coelho estão oficialmente do seu lado.



No entanto, Santana reafirmou o seu apoio a Marcelo, caso este queira recandidatar-se à presidência. E nas últimas semanas tem defendido diversas vezes o legado de Passos Coelho, solidificando a sua base de apoio junto aos .