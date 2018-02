Novo líder do PSD conta com mais três mulheres nos órgãos nacionais do que o seu antecessor, Pedro Passos Coelho, em 2016.

Os novos órgãos nacionais do PSD, após as primeiras eleições com Rui Rio no poder, têm mais três mulheres que a última selecção de Passos Coelho, que remonta a 2016. Na Mesa do Congresso, Passos só tinha uma mulher, Isaura Morais. Rio tem agora uma vice-presidente e uma secretária.



Mas a comparação muda na Comissão Política Nacional, que agora conta com duas mulheres, Isabel Meireles e (a polémica) Elina Fraga. Há dois anos, Passos escolheu Maria Luís Albuquerque, Sofia Galvão, Teresa Leal Coelho e Teresa Morais. Também eram do sexo feminino quatro vogais; com Rio, existem três, entre elas, Ofélia Santos (que se manteve de Passos para Rio).



Passos não tinha mulheres para o Conselho de Jurisdição Nacional, onde agora entram Emília Cerqueira e Cristiana Santos.



A Comissão Nacional de Auditoria Financeira, sob Rio, passa a ser presidida por Catarina Rocha Pereira, contando ainda com Ester Fernandes. Antes, não havia representantes do sexo feminino.



Entre os primeiros doze nomes do Conselho Nacional, estão duas mulheres: Cláudia Aguiar (que transita da anterior presidência) e Sara Madruga da Costa. Só Aguiar entrava na lista, com Passos.



Elina Fraga: Vice-presidente na Comissão Política Nacional

A ex-bastonária da Ordem dos Advogados, de 46 anos, nascida em Valpaços, mantém escritório em Mirandela. Durante o governo de Passos Coelho, manteve-se crítica do ex-líder social-democrata. Antes de militar no PSD, passou pelo CDS-PP.



O mandato de Elina Fraga na Ordem dos Advogados durou entre 2014 e 2016, e depois de auditadas, as contas relativas à sua chefia foram remetidas pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Tribunal de Contas. O documento apontou incumprimentos do Código da Contratação Pública, violações dos estatutos e falta de controlo orçamental.



Isabel Meireles: Vice-presidente na Comissão Política Nacional

Em 2009, foi a candidata social-democrata à Câmara Municipal de Oeiras e acabou derrotada por Isaltino Morais. Conseguiu 16,42% dos votos. É jurista e professora universitária, especialista em assuntos internacionais e direito europeu. Em 2016, afirmou à revista Caras: "Não tenho vontade de voltar à política activa. Para voltar, teria de compactuar com muita coisa que os meus princípios éticos e morais não me deixam. (…) Ainda sou militante do PSD e não se livram de mim tão depressa. Serei sempre uma voz activa a apontar aquilo que está errado. Mas hoje em dia desconfio de toda a gente. Essa experiência não me tornou uma pessoa melhor."



Catarina Rocha Ferreira: Presidente da Comissão Nacional de Auditoria Financeira

É advogada, vem do Porto e ajudou a criar a moção de estratégia global de Rui Rio, ao lado do antigo ministro David Justino. Foi membro do Conselho Nacional de Jurisdição, em 2013.



Lina Lopes: Vice-presidente da Mesa do Congresso

É a presidente das Mulheres Sociais Democratas e dirigente nacional da UGT. A sua profissão é engenheira química. Tem 56 anos.



Maria da Graça Carvalho: Vogal da Direcção Nacional

Tem 62 anos e foi eurodeputada entre 2009 e 2013, pelo Partido Popular Europeu. Durante os governos de Durão Barroso e de Santana Lopes, desempenhou as funções de ministra da Educação e do Ensino Superior. Engenheira mecânica, é professora no Instituto Superior Técnico.



Joana Calisto: Membro do Conselho de Jurisdição Nacional

Tem 37 anos e é natural do Porto. Tem formação em Relações Internacionais, Marketing e Educação. Trabalhou na Associação Empresarial de Portugal, como professora de actividades de enriquecimento curricular da Junta de Freguesia de Ramalde e na GLINTT. É secretária da Junta de Freguesia de Ramalde, com responsabilidades quanto à Comunicação e Imagem e Desporto e Juventude, entre outras áreas.



Cláudia Monteiro de Aguiar: membro do Conselho Nacional

Eurodeputada do Partido Popular Europeu, tem 36 anos. Nasceu no Funchal. Foi deputada social-democrata na Assembleia da República entre 2011 e 2014, conselheira do PSD e membro da Mesa do Congresso do PSD-Madeira no mesmo período.



Ofélia Ramos: Vogal da Comissão Política Nacional

Foi directora do centro distrital de Faro da Segurança Social, entre 2011 e 2016. Tornou-se presidente do PSD/Faro em Dezembro de 2017. É militante do PSD há 27 anos.



Ana Rita Bastos: Membro do Conselho de Jurisdição Nacional

Tem 39 anos e é do Porto. É advogada, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, mesária na Santa Casa da Misericórdia da mesma cidade e trabalha na empresa municipal Vitaguiar. Também desempenha funções como presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Vila Pouca de Aguiar. Entrou na Juventude Social Democrata aos 14 anos.



Sara Madruga da Costa: Membro do Conselho Nacional

É deputada, licenciada em Direito e pós-graduada em Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do Ambiente. Nasceu na Madeira e tem 40 anos. Na corrida à liderança do PSD, apoiou Santana Lopes, "o candidato melhor posicionado para este novo ciclo e com maior experiência para os desafios sociais", segundo a própria. É vice-presidente da Direcção do Grupo Parlamentar do PSD, vogal da Comissão Política Regional do PSD – Madeira e vogal da Assembleia de Freguesia de Santo António.



Emília Cerqueira: Membro do Conselho de Jurisdição Nacional

Deputada, é licenciada em Direito. É ainda deputada municipal na Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez e membro da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Tem 47 anos.



Cláudia André: Vogal da Comissão Política Nacional

"Confio nele para governar o nosso país, mas primeiro para governar o nosso partido. Vai ser o grande primeiro-ministro que Portugal vai precisar", afirmou Cláudia André ao demonstrar o seu apoio a Rui Rio num vídeo disponível no site da candidatura do líder social-democrata. É vereadora na Câmara Municipal da Sertã, mas não a tempo inteiro.



Isabel Cruz: secretária da Mesa do Congresso

É presidente da Assembleia Municipal de Trofa, a que se candidatou pela coligação PSD/CDS-PP.



Ester Amorim: Membro da Comissão de Auditoria Financeira

Pertence ao PSD da Guarda, tem 58 anos e é militante social-democrata desde os anos 80. "Ele é uma pessoa inteligente, ele sabe, é bom estratega, e portanto penso que tem todas as condições de levar o partido para a frente", afirmou sobre Rio, à Lusa.