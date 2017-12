Santana Lopes e Rui Rio, os dois candidatos à liderança do PSD, vão defrontar-se pelo menos três vezes antes das directas do partido. As eleições estão marcadas para dia 13 de Janeiro.O primeiro debate acontece a 4 de Janeiro, na RTP.Depois de uma polémica acerca da participação de Santana e Rio num programa da TVI24, o antigo autarca de Lisboa afastou-se e optou por não aceitar o convite do canal. Rio considerou que o programa Poder Laranja era um debate, opinião não partilhada por Santana. Hoje, foi anunciada a remarcação de um debate a 10 de Janeiro entre os dois sociais-democratas.O último debate confirmado será no dia 11 de Janeiro, às 10 horas. Terá transmissão conjunta na TSF e Antena 1.Finalmente, ainda há outro debate a ser organizado pela SIC, Rádio Renascença e Expresso, cujo convite foi aceite por Santana Lopes, mas não ainda por Rui Rio.