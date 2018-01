O PS considerou hoje "um acto chocarreiro" e "provocatório" a petição que deu entrada na Assembleia da República que se insurge contra a eventual atribuição do nome de Mário Soares ao aeroporto do Montijo.Esta petição, subscrita por um grupo de cidadãos sem cargos públicos relevantes e que deu entrada no parlamento no ano passado, está agendada para ser discutida em plenário, na Assembleia da República, no próximo dia 18.Para o vice-presidente da bancada do PS Filipe Neto Brandão, "a petição em causa não passa de um acto chocarreiro e provocatório, que, paradoxalmente, atesta a superioridade moral da democracia que consente até dislates como esse"."Não creio, assim, que alguém lhe venha a dedicar no parlamento mais do que os parcos minutos que, formal e regimentalmente, lhe estarão atribuídos", completou o dirigente socialista, numa nota enviada à agência Lusa.Filipe Neto Brandão defende que a figura do antigo chefe de Estado Mário Soares, "como um dos vultos maiores da República, é indubitavelmente consensual entre os portugueses que crêem na democracia"."Pretender o contrário é, assim, na verdade, confessar-se militante de uma qualquer área saudosista do pré-25 de Abril. Curiosamente, deve ser sublinhado que exercer o direito de petição à Assembleia da República é algo que decorre também do resultado da acção cívica de Mário Soares e que pode ser exercido por todos, creiam, ou não, nas virtudes da liberdade e da democracia", acrescentou o vice-presidente da bancada socialista.