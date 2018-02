Fernando Negrão assumirá a liderança da bancada parlamentar do PSD, apesar de ter sido eleito com mais votos brancos e nulos que válidos. "O PSD esta num processo de transformação das suas políticas e atitude relativamente a sociedade, que traz naturalmente dificuldades. Não estava alheio às dificuldades e sabia que se podia traduzir na eleição da bancada", considerou o social-democrata. "Não saio daqui enfraquecido, estes votos não estão muito longe da minha estimativa."

"Dos 35 votos favoráveis e dos 32 brancos – benefício da dúvida – acho que tenho condições para assumir a responsabilidade de ser presidente do grupo parlamentar", disse.



Contudo, o agora líder parlamentar social-democrata considera que existe um "problema ético" com pelo menos dois deputados do PSD, que "estão nas listas e não votaram a favor, no plano ético, é condenável essa atitude".



"Assumi a minha responsabilidade de me candidatar o que não aconteceu com mais nenhum deputado. E isso também me leva a considerar que tenho legitimidade. (...) Eu aceitei ser a cara da mudança política do PSD. A reacção está aqui", concluiu. Além disso, garantiu que tem o apoio de Rui Rio.